Harry Potter dizisinin yayınlanacağı tarih açıklandı

Dünyaca ünlü İngiliz yazar J. K. Rowling'in yedi fantastik türü romanından sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi, Warner Bros. Discovery tarafından diziye dönüştürülüyor. Dünyanın en çok satan romanlarından uyarlanan sekiz filmlik seri, dizi olarak izleyiciyle buluşacak.

Warner Bros. Discovery'nin CEO'su David Zaslav, dizinin ne zaman yayınlanacağını nihayet açıkladı. Milyonlarca Harry Potter hayranının merakla beklediği Harry Potter dizisi 2026 yılında yayınlanacak.

Dizi için çalışmalar 2021 yılında başlamış ve geçtiğimiz yıl yapım şirketi de dizinin çekileceğini resmen duyurmuştu.

Warner Bros. Discovery'nin CEO'su David Zaslav, birkaç hafta önce kitapların yazarı J.K. Rowling ile bir araya geldiğini ve Harry Potter dizisi için çok heyecanlı olduklarını söyledi. Yazar Rowling'in de dizinin yaratıcı ekibine danışman olarak destek vereceği öğrenilmişti.

Televizyon kanalı HBO Max, yeni adıyla Max'de yayınlanacak olan dizinin kadrosu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

HARRY POTTER SERİLERİ VE ÇIKIŞ TARİHLERİ

Harry Potter ve Felsefe Taşı - 16 Kasım 2001

Harry Potter ve Sırlar Odası - 15 Kasım 2002

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı - 18 Eylül 2004

Harry Potter ve Ateş Kadehi - 31 Ağustos 2005

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı - 27 Temmuz 2007

Harry Potter ve Melez Prens - 15 Temmuz 2009

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - 17 Kasım 2010

Harry Potter ve Ölüm Yadigârla rı: Bölüm 2 - 13 Temmuz 2011



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