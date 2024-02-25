Berdan Mardini ağanın oğlu oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Berdan Mardini ağanın oğlu oldu
Berdan Mardini, fenomen olan 'Hep Yek' filminin yeni serisi olan 'Hep Yek Aşiret' filminde konuk oyuncu olarak yer aldı. Sanatçı, çekimleri devam projede aşiret ağasının marjinal oğlunu canlandırdı.

HABER: Ercan KARACA

Komedi filminde kamera karşısına geçen Mardini'nin sahneleri izleyenleri şaşırtacak. Normalde daha kısa rolü olan sanatçının, başarılı performansı nedeniyle sahneleri artırıldı. Sanatçının son sahnesi bittikten sonra ekip alkışlarla Mardini'ye teşekkür etti.
Önümüzdeki aylarda vizyona girecek, İnan Ulaş Torun ve Önder Açıkbaş'ın başrolünde yer aldığı Bilal Kalyoncu'nun yapımcılığındaki film için Mardini, "Böyle bir yapımda olduğum için mutluyum. Önder ve Ulaş'ı tanıdığıma çok sevindim. İzleyicileri komik bir film bekliyor. Sete geldiğimden beri gülüyorum" dedi.
İnan Ulaş Torun, "Ağam geldi aramıza... Berdan Mardini aramıza katıldığı için mutluyuz" diye konuştu. Mardini set sırasında giydiği kürkün ise gerçek olmadığını söyledi.

berdan1.jpeg

berdan3.jpeg

İlgili Haberler
Melek Mosso "İstediğim gibi sürpriz yapılmazsa herkesin burnundan getiririm" dedi
Walking Dead'ın yeni devam dizisi başlıyor. Türkiye'de yayınlanacağı kanal belli oldu
Harry Potter dizisinin yayınlanacağı tarih açıklandı
Son Haberler
Bir motel jandarma tarafından boşalttırıldı Gündem
Bir motel jandarma tarafından boşalttırıldı
Serdal Adalı başkan seçildi Spor
Serdal Adalı başkan seçildi
Jandarma moteli boşalttırdı Gündem
Jandarma moteli boşalttırdı
Samsun'da moto kurye yayaya çarptı Yerel Haberler
Samsun'da moto kurye yayaya çarptı
Esra Erol yeğeninin doğum günü kutlamasına katıldı: İnsanın güzel hissetmesi ruhunun hissettiğiyle çok alakalı Magazin
Esra Erol yeğeninin doğum günü kutlamasına katıldı: İnsanın güzel hissetmesi ruhunun hissettiğiyle çok alakalı
Kazada yaralanan kadın yaşamını yitirdi Yerel Haberler
Kazada yaralanan kadın yaşamını yitirdi
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama Yerel Haberler
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama