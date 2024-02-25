Berdan Mardini ağanın oğlu oldu

HABER: Ercan KARACA

Komedi filminde kamera karşısına geçen Mardini'nin sahneleri izleyenleri şaşırtacak. Normalde daha kısa rolü olan sanatçının, başarılı performansı nedeniyle sahneleri artırıldı. Sanatçının son sahnesi bittikten sonra ekip alkışlarla Mardini'ye teşekkür etti.

Önümüzdeki aylarda vizyona girecek, İnan Ulaş Torun ve Önder Açıkbaş'ın başrolünde yer aldığı Bilal Kalyoncu'nun yapımcılığındaki film için Mardini, "Böyle bir yapımda olduğum için mutluyum. Önder ve Ulaş'ı tanıdığıma çok sevindim. İzleyicileri komik bir film bekliyor. Sete geldiğimden beri gülüyorum" dedi.

İnan Ulaş Torun, "Ağam geldi aramıza... Berdan Mardini aramıza katıldığı için mutluyuz" diye konuştu. Mardini set sırasında giydiği kürkün ise gerçek olmadığını söyledi.