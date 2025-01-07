Harry Potter’ın efsanesi yaşamını yitirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Harry Potter’ın efsanesi yaşamını yitirdi

Batman ve Harry Potter gibi yapımların görüntü yönetmenliğini yapan Roger Pratt 77 yaşında yaşamını yitirdi.

1999 yılında Oscar'a aday gösterilen İngiliz sanatçı, hayatını kaybetti. Ölümü, bu hafta İngiliz Görüntü Yönetmenleri Derneği tarafından netleşti.

Pratt'in etkileyici eserleri arasında Batman (1989), Frankenstein (1994), Harry Potter ve Sırlar Odası (2002), Truva (2004), Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005) gibi yapımlar yer alıyor.

Başrollerini Ralph Fiennes ve Julianne Moore'un paylaştığı "The End of the Affair" filmiyle Oscar'da En İyi Görüntü Yönetmenliği dalında aday gösterilerek onurlandırılan Pratt, ayrıca 1999 ve 2000 yıllarında Juliette Binoche ve Johnny Depp'in başrollerini paylaştığı "The End of the Affair" ve "Chocolat" filmleriyle BAFTA'ya aday gösterildi.

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