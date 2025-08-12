Harşit Çayı’nda can pazarı! AFAD botla harekata geçti

Düzenleme: Kaynak: DHA

Giresun’un Tirebolu ilçesinde Harşit Çayı’nda balık avlayan iki amatör balıkçı, su seviyesinin aniden yükselmesiyle kayada mahsur kaldı. Çay ortasında bir kayaya tutunarak hayatta kalmaya çalışan balıkçılar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İlçeye bağlı Örenkaya köyü mevkisinden geçen Harşit Çayı'na giren amatör balıkçı Arif Çiftçi ve Abbülrezzak Akbay, balık tutmak istedikleri sırada su debisinin ani yükselmesi nedeniyle kıyıya dönemedi. Mahsur kaldıkları çayda bir kayaya tutunan Çiftçi ve Akbay, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip, yardım istedi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Botla çayda ilerleyen AFAD ekipleri, Çiftçi ve Akbay'ı bulundukları yerden kurtararak, kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çiftçi ve Akbay'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kurtarma anları da AFAD kamerasıyla görüntülendi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, görüntüleri, sosyal medya hesabından, "Zamanında müdahale, kurtarılan 2 can. 112'den gelen ihbarla harekete geçen AFAD ekiplerimiz, Harşit Çayı'nda yükselen suda mahsur kalan 2 vatandaşımızı hızlı ve profesyonel bir operasyonla kurtardı. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" notuyla paylaştı.

