Harvard'da ders konusu olmuştu: Türkiye'den bir şirket daha kepenk kapattı

Ekonomik durgunluk, köklü şirketlerin kepenk indirmesine sebep oldu. Prestijli firmaların iflas ettiği yönünde haberler peş peşe geliyor. Bu kez de bir haber, sektörün öncü isimlerinden geldi. Biri daha mali krizi aşamayarak iflasını açıkladı.

DEV TEKSTİL FİRMASI İFLAS ETTİ

İzmir merkezli EGS Giyim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., mali sıkıntılar nedeniyle iflas talebinde bulundu. 1993 yılında İzmir ve Denizli'deki 99 farklı tekstil firmasının bir araya gelmesiyle kurulan şirket, kısa zamanda büyüyerek holding statüsüne ulaştı. 1997 yılında ise Kemal Zorlu, Hüseyin Özdilek, Necip Kalkan ve Ali İhsan Kasapoğlu gibi tanınan iş insanlarının öncülüğünde EGS Holding kuruldu. Şirket, büyüme stratejisi kapsamında kendi ismini taşıyan bir banka açarak finans sektörüne de adım attı.

BORSA YATIRIMCILARI DA MAĞDUR OLDU

Harvard'a ders konusu olan EGS Holding, ekonomik zorluklar ve operasyonel engeller nedeniyle konkordato ilan ettiğini ve iflas sürecine girdiğini açıkladı. Bu gelişme, şirketin binlerce çalışanını ve hissedarlarını olumsuz etkiledi. EGS Giyim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., piyasalardaki belirsizliğini sürdürüyor. Global ekonomik krizin etkileri, hammadde maliyetlerindeki yükseliş ve devam eden tedarik zinciri sorunları, şirketin finansal sıkıntılarını derinleştirdi ve iflasını kaçınılmaz kıldı.