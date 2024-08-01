Hasadı başladı. 202 bin 41 ton bekleniyor

Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındık, bazı bölgelerde olgunlaşmış durumda. Altınordu ilçesinin Saraycık, Turnasuyu ve Kayabaşı Mahallelerinde, Perşembe ilçesinin sahil kesimlerinde sabahın erken saatlerinde fındık bahçelerine giren üreticiler ve işçiler, sezonun ilk hasadını gerçekleştirdiler. Üreticiler, sıcak hava koşullarının hasadı zorlaştırdığını ve fiyatların belirsiz olmasının kendilerini tedirgin ettiğini ifade ettiler.

“GEÇEN YILLARA GÖRE FINDIK DAHA İYİ”

Saraycık Mahallesi’nde fındık hasadına başlayan Ömer Aksu, sabah saat 07.00'de bahçeye girerek çalışmalara başladıklarını belirtti. Yağmur yağmadığı sürece hasadın bu şekilde devam edeceğini söyleyen Aksu, "Bu sezon geçen yıllara göre güzel geçiyor, fındığın kalitesi ve verimi de iyi. Ancak fiyat belirsizliği bizi endişelendiriyor. Şu ana kadar fiyatların açıklanmış olması gerekiyordu. Umarım iyi bir fiyat belirlenir. Arazimiz engebeli olduğu için yağmurlu dönemlerde fındık toplamak çok zor oluyor. Sadece toplamakla kalmıyor, sonrasında da birçok prosedürle uğraşıyoruz. Türkiye genelinde ilk olarak bizim mahalle fındık toplamaya başlıyor. Fındık yere düşmeden topluyoruz, bu yüzden erken başlıyoruz” dedi.

“BU BİZİM GEÇİM KAYNAĞIMIZ”

Fındık hasadı yapan Hatice Aksu, "Bu yıl hasada başladık ancak fiyatların düşük olma ihtimali bizi endişelendiriyor. Hasat zor geçiyor, ailecek topluyoruz. Fındığımız az olduğu için kendi kendimize yetiyoruz. Bir yıl boyunca fındık bekliyoruz ve geçimimizi bununla sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

SAHİL KESİMLERİNDE FINDIK HARMANA İNDİ

Bazı üreticiler işçi tutarak hasadını yaptıkları fındıkları harmana getirdiler. Üreticiler, fındıklarının erkenden olgunlaştığını ve bu nedenle topladıktan sonra harmana getirdiklerini belirttiler.

Öte yandan, oluşturulan komisyon tarafından yürütülen rekolte tespit çalışmalarına göre bu yıl Türkiye genelinde 738 bin 931 ton, Ordu’da ise 202 bin 41 ton fındık üretimi bekleniyor.