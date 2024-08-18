Hasadı başladı kilosu 250 TL

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hasadı başladı kilosu 250 TL

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dadağlı Mahallesi'nde bademlerin hasadına başlanırken, bademlerin kilosu 250 TL'den gidiyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dadağlı Mahallesi'nde son 10 yılda tütün ve benzeri ürünlere alternatif olarak elle kırılma özelliğine sahip olan bademlerin hasadına başlandı.

Verimi oldukça yüksek olan bademlerin köylüler tarafından imece usulü toplanıp evlerde de bir süre kurutularak kabuklarından çıkarılan bademler kilogramı 250 liradan üreticiden satın alınıyor.

"FISTIK BADEMİN KİLOSUNU 250 LİRADAN VERMEKTEYİZ"

Dadağlı Mahallesinden badem üreticisi Mehmet İbis yaptığı açıklamasında, "Bir kısmı nomparel fıstık badem bir kısmı firaknez sert kabuk. Biz bunları Dadağlı'da su sıkıntısı olduğu için badem dikimi yaptık. Ağaçlarımız tahmini 7 seneyle 10 sene arasında genç ağaçlar. Mahallemizde 10 kişi bademle uğraşıyor. Yıl kurak gittiği için verim geçen yıllara oranla düşük. Geçtiğimiz yıllarda 10-25 ton oluyordu. Bu yıl 6 - 7 ton dolaylarında rekolte olacak. Fıstık bademin kilosunu 250 liradan vermekteyiz" ifadelerini kullandı.

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