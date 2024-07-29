Hasadı başladı. Kilosu 80 TL'ye satılıyor

Kilosu 80 TL'ye satılıyor

İnegöl'de 1.350 metre yükseklikteki Kıran Mahallesi'nde başlayan kiraz hasadı, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

İnegöl merkezde 35 liraya satılan kiraz, yüksek rakımdaki geç hasat sayesinde 80-85 liraya kadar alıcı buldu. Kıran Mahallesi'nde üretim yapan çiftçileri ziyaret eden Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu.

"YÜKSEK RAKIMDA GEÇ HASAT KAZANDIRIYOR"

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Kıran Mahallesi'nde 700 ton kiraz üretildiğini belirtti. Çelik, "İnegöl'ün kırsal mahallesi Kıran'da bir kiraz bahçesindeyiz. Burada yaklaşık 700 ton kiraz üretiliyor ve bölge 1.350 metre rakımda bulunuyor. Kirazın daha yüksek yerlerde ve geç yetiştirilen yerlerde daha iyi kazanç sağladığını görüyoruz. İnegöl ovasında kiraz yetiştirenlerin para kazanmadığını biliyoruz çünkü ülke genelinde kirazlar aynı anda olgunlaşıyor ve çiftçiye kazanç getirmiyor. İlk toplama işçi ücreti ve maliyetler derken üreticiye çok az kazanç kalıyor. Ancak yüksek rakımlı köylerde, örneğin Turgutalp, Fevziye, Kayapınar ve Kıran'da, kiraz üretimi daha kazançlı oluyor. Bugün burada kiraz, tarlada 80 TL civarında alıcı buluyor, bu da çiftçiye kazanç sağladığını gösteriyor" dedi.

"FİYATLARDAN MEMNUNUZ"

Kiraz üreticisi Kazım İmer, Kıran Mahallesi'nde yaklaşık 1.350 metre rakımda kiraz yetiştirdiklerini belirtti. İmer, "Yaklaşık 30 yıldır bu işle uğraşıyorum. Kirazlar geç olgunlaştığı için daha yüksek fiyatlardan satılıyor. Şu anda kalitesine göre 70-85 TL arasında değişiyor. Fiyatlardan memnunuz. Ahududu da bu sene iyi ama kiraz bizim köylüler için daha önemli. İnegöl ovasında kiraz dikmektense yüksek rakımlarda kiraz yetiştirmek daha verimli. İnegöl'de kiraz 35 TL'ye satılırken, bizde 85 TL. Üretim olarak yaklaşık 700 ton civarında" diye konuştu.