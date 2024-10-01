Hasadı başladı telli terbiye sistemiyle üretiyorlar. Tarla 7 markette 40 TL

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri olan elmalarda hasat dönemi başladı. Yüzlerce dönüm alanda yetiştirilen elmalar, tüccarlar aracılığıyla dalından satın alınarak sebze-meyve haline taşınıyor. Ancak bölgedeki çiftçiler, soğuk hava deposu eksikliği nedeniyle ciddi sıkıntılarla karşı karşıya.

Hasat sırasında elmalar, kilogram başına tarlada 7 ila 10 lira arasında alıcı buluyor. Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, bu fiyatların çiftçilerin kazanmasını engellediğini vurguladı.

Özellikle soğuk hava deposu olmaması nedeniyle, elmaların TIR ile Kayseri'ye gönderildiğini ve oradan iç piyasaya sürüldüğünü belirten Tanışık, "Elma diyarı Doğanşehir diyoruz ama bu unvanı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız" dedi.

MARKETTE 44.90 TL

Burhan Tanışık, birçok çiftçinin maliyetin altında elmalarını meyve suyu fabrikalarına vermek zorunda kaldığını ifade etti. Marketlerde elmaların fiyatının 44.90 TL'ye kadar çıktığını gözlemlediklerini aktaran Tanışık, "Bahçemizde elma 10 lira. Bu adaletsizlik devam ederse üretim sürdürülebilir olmayacak" şeklinde konuştu.

Doğanşehir'de örnek tarım projeleriyle elma üretimi yapan Ayşe Demirtaş, bu yıl ilk kez kaliteli elma yetiştirmeye başladıklarını açıkladı. Telli terbiye sistemi kullanarak elmayı doludan ve güneş yanığından koruduklarını belirten Demirtaş, "Düşük fiyatlar nedeniyle üretim azalmıştı. Bizim gibi projelerle bu durumu tersine çevirmek istiyoruz" dedi.

TELLİ TERBİYE SİSTEMİ NEDİR?

Demirtaş, ilçenin en büyük sıkıntısının soğuk hava deposunun olmaması olduğunu vurguladı. "Bahçemizde şu an 10 TL civarında satış yapıyoruz. Yetkililerin destek vermesiyle üretime devam etmek istiyoruz" diye ekledi.

Telli Terbiye File Sistemi Meyve ağaçlarını doludan korur. Sert rüzgarların ağaç dallarını kırmasını engeller. Zararlı güneş ışınlarının meyvelerin üzerinde yarattığı güneş yanıklarını engeller. Telli Terbiye File Sistemi 1. Sınıf meyve yetişmesini sağlar.