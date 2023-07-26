Hasadına bugün başlandı. Tarlada kilosu 10 markette 20 TL

İHA'nın haberine göre, yaklaşık bin 500 dekar alanda patlıcan üretiminin yapıldığı Kilis’te patlıcan hasadına başlandı. Her yıl dönüme 10 ton civarında ürün alan çitçiler, bu sene hava ve iklim şartlarından dolayı 7 ile 8 ton dolmalık patlıcan hasat ediyor.

Düşük rekolteye rağmen 45 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığında güneşin altında hasat yapan işçilerin sabahın erken saatlerinde uyanarak, yolunu tuttuğu arazilerde öğlen saatlerine kadar patlıcan topluyor.

"FİYATLAR YÜZ GÜLDÜRDÜ"

Üretici rekoltenin beklenenden düşük olduğunu belirtirken fiyatlardan ise memnun olduklarını ifade etti. Çiftçi, yüksek talep nedeniyle patlıcanın şuanda tarlada 10-11 TL arasında satıldığını kaydetti.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "İlimizde dolmalık olarak giren patlıcanın hasadı 45 derece sıcaklıkta devam etmektedir. Çiftçilerimiz aşırı derece sıcaklıktan dolayı sabahın ilk ışıklarında başlayıp öğlene kadar devam edebiliyorlar" diye konuştu.

Özdemir "Rekolte bu sene düşük bu da mevsimsel iklim şartlarından kaynaklanıyor. Verimin düşük, talebin de çok olmasından dolayı fiyatlar çiftçilerin yüzünü güldürdü. Şu anda patlıcan, tarlada 10 ile 11 TL arasında piyasaya girmektedir. Marketlerde ise fiyatlar 20 TL ve üzerinden satılmaktadır. Bereketli hasatlar diliyorum’’ dedi

En erken hasadın yapıldığı Suriye sınırındaki Yavuzlu köyünde patlıcan üretimi yaptıkları ve her zamanda yapacaklarının altını çizen çiftçi İzzettin Çekiç, ‘‘Herşeyden önce Bu tarlada patlıcanı fidelerini ekmekle başlıyoruz ve yetiştiriyoruz. Bu şekle geldikten sonra dış piyasada ve halin içerisinde belirli alıcılara satıyoruz. Geçen yıla göre bu yıl patlıcanların durumu fiyat olarak iyi tabi bunu daha üstünü istiyoruz ama bu şartlarda verilen fiyatlar çok iyi" dedi.

"EN BÜYÜK KORKU KURAKLIK"

Aşırı sıcaklar nedeniyle çiftçinin en büyük korkusunun kuraklık olduğunu anlatan Çekiç, aşırı sıcaklar nedeniyle işçi bulmakta da zorlandıklarını kaydederek, "Havalar çok sıcak işçi bulamıyoruz. En büyük sıkıntımızda kuraklık yeraltı sularımız çekilmek üzere. Devlet büyüklerimizden yeraltı sularımız için bizlere destek verilmesini istiyorum" diye konuştu.

Çekiç "Bize en yakın olan baraj Save Barajı var bu barajı biz çiftçilere sulama olarak verirlerse bu verilen baraj bize çok büyük destek olacak. Normalde biz ürünleri tarladan yetiştiriyoruz ama kolay yetişmiyor belirli bir emek istiyor emeğinin de karşılığını alıyoruz alamayınca suyumuz da kuruduğu zaman bu emeğin hepsi boşa gidiyor. Sulama destek olunursa bizim için çok iyi olacak verim iki kat artacak’’ dedi.