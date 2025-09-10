Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Son olarak Kayserispor forması giyen tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu.

Son olarak Kayserispor forması giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, 1. Lig ekibi Amedspor ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuz, yarın sağlık kontrollerinden geçirilecektir.Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

Süper Lig'de toplam 345 maça çıkan 35 yaşındaki milli oyuncu kariyerinde ilk kez 1. Lig'de forma giyecek.

