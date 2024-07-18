Hasan Arat Beşiktaş'ın kararını açıkladı

Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesini değerlendiren Arat, "Sonuçların sandıkta belirleneceği bir seçim olması en büyük dileğimizdir. Ancak şunu belirtmek isterim; UEFA İcra Kurulu'nda yer alan bir kişinin adaylıktan çekilmesi, Türkiye için tarihe geçecek bir nottur. Bu çok üzücü bir durumdur. Keşke herkes adaylığa devam etseydi, bu daha doğru olurdu. Yine de demokrasiye güvenimiz tamdır." dedi.

"Kararımızı Sonra Vereceğiz"

Seçimde hangi adayı destekleyecekleri hakkında konuşan Arat, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, adaylar kendi programlarını tanıttıktan sonra bir araya gelip kararımızı vereceğiz. Bu karar, sandıktaki sonucu belirleyecektir. Kararımız, delegelerimizin fikirleri doğrultusunda olacaktır. Beşiktaş olarak duruşumuz nettir. Uzun zamandan sonra iki adaylı bir seçim oluyor, adayların çıkması projeleri tetikler. Yönetimler daha vasıflı insanlar tarafından kurulmaya çalışılır." ifadelerini kullandı.

"Kime Oy Verdiğimizi Açıklayacağız"

TFF'deki düzenin değişmesi gerektiğini söyleyen Arat, "Kimse birilerinin adamı olmamalı. Burada bulunan insanlar kulüplerinin yeleğini çıkartmak zorundadırlar, aksi takdirde güven kaybı olur. VAR kayıtlarının açıklanması önemlidir. En kilit konu şeffaflıktır, şeffaflık devam etmezse biz kamuoyu ile her sıkıntımızı paylaşırız. MHK çok önemlidir, VAR hakemleri yabancı hakemler geldikten sonra daha farklı oldular. Biz zaman zaman yabancı hakem denenmesini de destekliyoruz. Rekabet iyi bir şeydir. Beşiktaş, adayların açıklamalarından sonra seçimle ilgili kararını verecektir. Biz 3 alternatifli bir karar da alabiliriz. Yabancı sınırı çok sıkıntılı bir durum. Yapılmış kontratlar var, en azından kontratlı oyunculara bir süre tanınabilirdi. Kulüplerin eli, kolu bağlanıyor. TFF bu oyuncular hakkında daha esnek davranmalı. Seçimin her dakikasını yakından takip edeceğiz ve oyumuzu attıktan sonra kararımızı açıklamaktan çekinmeyeceğiz." dedi.

Hüseyin Yücel: "Kim Kazanırsa Tebrik Ederiz"

Hüseyin Yücel, "Bu seçimde bağımsız duruyoruz. Ortada duruyoruz. Hangi aday seçilirse tebrik ederiz. Kim seçilirse seçilsin adil ve şeffaf olmalı. Geçen sene sergilenen yönetim tekrar edilirse çok ağır bir şekilde tepkimizi ortaya koyarız. Geçen seneki gibi bir takım varmış gibi davranılırsa, gerekeni yaparız. Köprüden önce son çıkış, bu seçim bu yüzden çok önemli." dedi.