Hasan Arat Beşiktaş'ın yeni transferini açıkladı

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, Ümraniye'de takımı ziyarette bulundu.

Daha sonrasında Arat, basın mensuplarına çarpıcı açıklamalar yaptı.

''BEŞİKTAŞ BUNUNLA GURUR DUYMALI''

Çok önemli transferler yaptığı ifade eden Hasan Arat, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Hocamız gerekli çalışmaların ardından ihtiyaçlarını bildirdi. Gidecek olan oyuncularımız var, bu normal.14 yabancı ve mavi kart hakkımız var. Avrupa ve Türkiye'de altyapısından en çok oyuncu çıkaran kulübüz. PSG ile bir görüşme yaptım, o görüşmede de bunu net bir şekilde gördüm. Beşiktaş bununla gurur duymalı. Taraftarları heyecanlandıran çok önemli transferler yaptık. Yeni sezonun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Güzel bir sezon geçmesini umut ediyoruz. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Allah, kartala zeval görmeden yoluna devam etmesini nasip etsin." dedi.

''BOĞAZIN EFENDİSİ GELİYOR''

Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili de konuşan Arat, "Boğazın Efendisi, Atatürk Olimpiyat Stadı'na bir kez daha geliyor." ifadelerini kullandı.

EMİRHAN TOPÇU'YU AÇIKLADI

Hasan Arat, Çaykur Rizespor'da oynayan Emirhan Topçu'yu Beşiktaş'a transfer ettiklerini açıkladı.

Arat, "Transfer çalışmaları devam ediyor. Giovanni van Bronckhorst ile görüşülüyor. Bir transferin daha lisansı çıkacak. Beşiktaş'ı çok isteyen oyuncular alınıyor. Emirhan Topçu ve annesi, Beşiktaş'ı çok istedi. Hoca da istedi. Hayırlı olsun." sözlerini sarf etti.

Taraftara da mesaj veren Beşiktaş Başkanı, "Taraftarlar Süper Kupa maçında sakin olmalı. Hakemler adil yönetim göstermeli. Yeni TFF'nin ilk sınavı, iyi geçeceğini düşünüyorum." derken, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Galatasaray ile oynayacağımız Süper Kupa maçı için prim var. Onu yarın futbolculara söyleyeceğiz."