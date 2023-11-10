Hasan Arat Bodrum'dan yola çıktı: Beşiktaşlılar değişim istiyor

Beşiktaş Kulübü başkan adayı Hasan Arat, Bodrum'da Beşiktaşlılarla buluştu

KAYNAK: AA
Hasan Arat Bodrum'dan yola çıktı: Beşiktaşlılar değişim istiyor

Beşiktaş'ta başkanlığa adaylığını açıklayan iş insanı Hasan Arat, "Beşiktaş yeni bir enerji ve değişim istiyor. Yeni enerjiyi arkadaşlarımızla birlikte getireceğimize inanıyorum." dedi.

Arat, şehir ve dernek turları kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda Beşiktaş Genel Kurul üyeleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Arat, en geç 10 gün içerisinde tüm projelerini açıklayacaklarını, bunun resmi duyurusunu da bu hafta sonuna doğru yapacaklarını söyledi.

Cumartesi günü Almanya'ya gideceğini aktaran Arat, Almanya, Belçika, Hollanda dernek üyeleriyle yapılacak toplantıya katılacağını belirterek, 3 Aralık'taki seçimin sadece Türkiye'de değil, yurt dışındaki Beşiktaşlıları da çok ilgilendirdiğini kaydetti.

Beşiktaş'ın yeni bir enerji istediğini dile getiren Arat, şunları söyledi:

"Beşiktaş yeni bir enerji ve değişim istiyor. Yeni enerjiyi arkadaşlarımızla birlikte getireceğimize inanıyorum. Beşiktaş'a sevgiyi getireceğiz ve Beşiktaş büyük hedeflerine ulaşacak. Beşiktaş hemen kendisini toparlayacak hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunun için her türlü hazırlıklarımız var. Acil eylem planlarımız var. Eğer seçilirsek hemen yola koyulacağız. İlk 100 günümüz çok önemli. Bu ilk 100 günde eylem planımız belli. Beşiktaşlıları düşünen, Beşiktaşlılarla birlik ve beraberlik içerisinde olacak bir yönetim oluşturacağız."

Arat, yeni yönetimin sadece iş insanlarından oluşmayacağını, Türkiye'nin kendi alanlarında çok başarılı olan insanlarının da yönetimde yer alacağını kaydetti.

Beşiktaş'ta çok kıymetli değerlerin olduğunu aktaran Arat, "Milyar dolarlık şirketleri yöneten insanlar var. Bunlardan da aramızda olacak olan var. Bu insanlar Türkiye'nin gururu. Bu insanları Beşiktaş'a tanıtma şansımız da olacak. Bu yolda devam edeceğiz. Şehir turlarımız devam edecek." diye konuştu.

Toplantıya, Bodrum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Özçayır'ın yanı sıra Aydın, Söke, Marmaris, Kuşadası ve Fethiye dernek başkanları da katıldı.
(AA)

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