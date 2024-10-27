Hasan Arat küfürlü slogana alkışla eşlik etti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hasan Arat küfürlü slogana alkışla eşlik etti!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Genel Kurul'da Galatasaray'a edilen küfürlü besteye alkışlarla eşlik etti.

Beşiktaş Kulübü’nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video ise tepki çekti. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kürsüde olduğu sırada salonda atılan küfürlü slogana alkışlarla eşlik etti. Derbi öncesi tepki çeken hareket

Tepki çeken görüntü akıllara geçtiğimiz gün Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün yaptığı bir sosyal medya paylaşımında yer alan 'hakaret' nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti.

Sosyal medyada paylaşılan o anlara büyük tepkiler de geldi. Bazı kullanıcılar 'ama ceza Yunus yiyor' 'yazıklar olsun' gibi yorumlar yaptı.

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