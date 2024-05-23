Hasan Arat o ismi protokolde görünce çıldırdı. Üstüne yürümeye kalktı

Düzenleme: Kaynak: Mynet
Hasan Arat o ismi protokolde görünce çıldırdı. Üstüne yürümeye kalktı

Hasan Arat ve Ahmet Metin Genç arasında tartışma çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde çok ilginç bir olay yaşandı.

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HASAN ARAT ÇILDIRDI

Protokol tribününde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i gören Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın küplere bindiği iddia edildi.

PROTOKOLÜ TERK ETMEYE KALKTI

İkili arasında tartışma çıkarken Ahmet Metin Genç ile aynı yerde oturmak istemeyen Hasan Arat protokolü terk etmeye kalktı.

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EKREM İMAMOĞLU ARAYA GİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun araya girmesi ile olaylar yatışırken Hasan Arat yerine geri döndü.

NE OLMUŞTU

Trabzonzspor ve Fenerbahçe arasındaki olaylı derbi sonrası açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç Beşiktaş ve Fenerbahçe için "şikeci kulüp" demişti.

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