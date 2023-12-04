Hasan Arat'ın ilk transferi Chelsea'den. 'Chelsea'nin patronu arkadaşım' diyerek açıkladı

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, mazbatasını almadan transfer çalışmalarına hız verdi.

Arat'ın ilk transferini İngiltere'nin Chelsea takımından yapacağı öğrenildi.

Arat, TGRT habere yaptığı açıklamada "Chelsea ile toplantım var. Chelsea kulübünün patronu benim arkadaşım. 'Hasan elimizden geleni yapmak istiyoruz' dedi bana" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından İngiltere'nin The Telegraph gazetesi Beşiktaş'ın Chelsea forması giyen Chukwunonso Madueke'yi transfer etmek için harekete geçtiğini yazdı.

Haberde İngiliz ekibinin Madueke'yi Beşiktaş'a vermeyi kabul ettiği de ileri sürüldü.

Nijerya asıllı İngiliz oyuncu kanatlarda forma giyiyor.

21 yaşındaki Madueke'nin Chelsea ile olan sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.

