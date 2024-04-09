Hasan Arat'tan UEFA Başkanı Ceferin'e ziyaret. Bakın ne konuştular

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan UEFA merkezinde UEFA Başkanı Aleksaner Ceferin ile görüşme gerçekleştirdi.

TÜRK FUTBOLUNU KONUŞTULAR

Uluslararası spor camiasından dostlukları bulunan Hasan Arat ve Ceferin, UEFA merkezindeki ziyarette Avrupa ve Türk futbolu üzerine sohbet etti.

Hasan Arat, Beşiktaş'ın gelecek planları üzerine bilgiler verirken, görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette, Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi M. Kaan Şakul ile UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da yer aldı.

FORMA HEDİYE ETTİ

Hasan Arat, buluşmanın sonunda Aleksander Ceferin’e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.