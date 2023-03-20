Hasan Atilla Uğur'un Hizbullah anısı gündem oldu: Üst düzey bir yetkili bırakın onları dedi

HÜDA PAR'ın 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından, HÜDA PAR'ın geçmişte domuz bağı ile cinayet işlemek gibi çok sayıda kanlı olayda parmağı olan Hizbullah ile ilişkisi de tartışılmaya başlandı.

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un terör örgütünün karanlık yüzüyle ilgili 3 yıl önce Babala TV'deki röportajında anlattığı bir olay da bu nedenle yeniden gündem haline geldi.

Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren röportajının ilgili kesitinde Emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, Hizbullah üyesi 2 kişinin gözaltına alınması sırasında yaşadıklarını anlatıyor.

"ÜST DÜZEY BİR YETKİLİ 'BIRAKIN ONLARI' DEDİ"

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde görev yaptığı dönemde iki Hizbullah militanının gözaltına alındığını söyleyen Uğur, üst düzey bir yetkilinin gözaltına alınan kişilerin serbest bırkılmasını istediğini dile getiriyor.

Uğur, anısını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“İki kişi getirmişler. Beni çağırdılar yanlarına gittim. Bunlar PKK’ya benzemiyor çok rahatlar dedi. Kimsiniz siz dedim. Sakallı biri döndü ‘Yüzbaşı senin bize dişin geçmez. O aldığın silahları da güzel bir temizlet öyle ver bize’ dedi. Yanındaki atıldı dedi ki ‘Biz Hizbullah’ız’… O sırada yukardan Astsubay’ım koştu dedi ki ‘Komutanım size Diyarbakır’dan telefon var’ Açtım telefonu çok üst düzey bir yetkili. ‘Sen oraya yeni geldin bırak onları. Onlar bizim düşmanlarımızı vuruyorlar PKK’ya karşı savaşıyorlar’ dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ"

Kendisine gelen bu teklifi reddettiğini açıklayan Uğur, "Ben de dedim ki terör örgütünün iyisi kötüsü olmaz. Bırakmıyorum biraz sonra da tutuklanacaklar’ dedim. Bir memnuniyetsizlikle telefonu çat diye suratıma kapattı." sözlerini kullandı.

HASAN ATİLLA UĞUR KİMDİR?

Hasan Atilla Uğur (19 Aralık 1957) Türk asker. Terör örgütü PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra ilk sorgulamasını yapan kişidir.

ASKERİ KARİYERİ

1972'de girdiği Kuleli Askeri Lisesinden 1975'te mezun oldu. Aynı yıl Kara Harp Okuluna girdi. 1979'da jandarma teğmen rütbesiyle mezun oldu. Piyade Okulu ve Jandarma Subay Okulunu bitirdikten sonra Foça'da bulunan Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında komando eğitimi aldı. 1981 yılından itibaren başta Doğu ve Güney Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok bölgede Jandarma Birlik Komutanlığı görevinde bulundu. 1998 yılında Antalya'ya inen teröristlerin etkisiz hale getirilmesini sağlayan birliğin komutanıydı. 1999 yılında Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'nda sorgusunu yaptı.

2000-2001 yıllarında Hizbullah'a karşı yapılan operasyonlarda önemli görevler aldı. 2002-2004 yılları arası Jandarma Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı görevinde bulundu. J.Gn.K.lığı Teknik İstihbarat Daire Başkanı görevindeyken FETÖ ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayarak üst makamlara sundu. 2004-2005 yılları arası Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı görevinde bulundu. 2005-2007 yılları arası Çanakkale Eğitim Alay Komutanlığı görevinde bulundu. 2007 yılında bu görevde Albay rütbesindeyken kendi isteğiyle emekli oldu.

ERGENEKON DAVASI

Ergenekon soruşturması kapsamında 1 Temmuz 2008 tarihinde gözaltına alındı. Savcı Zekeriya Öz tarafından mahkemeye sevk edilerek hâkim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından tutuklandı. 5 Ağustos 2013 tarihinde açıklanan mahkeme kararları sonucunda "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan, suçun işlendiği tarih göz önünde bulundurularak eski TCK'nin 147. maddesi gereğince, 20 yıl hapis cezasına, "Kişisel verileri ele geçirme" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten" 2 yıl 3 ay hapis ile 4 bin 500 lira hapis cezası da uygulandı ve toplamda 29 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tam olarak 5 yıl 8 ay 10 gün tutuklu kaldıktan sonra 10 Mart 2014 tarihinde tahliye oldu. Hakkındaki kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi 21 Nisan 2016'da, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı bozdu. 2019 yılında 4. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar yargılandı ve beraat etti. Karar kesinleşti.

SİYASİ HAYATI

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Güçbirliği'nden Antalya milletvekili adayı olduysa da seçilemedi. Tutukluyken Abdullah Öcalan'ın sorgusunda yaşanan olayları kitap haline getirmiştir. Ayrıca hayatını ve güncel konuları anlattığı "Dün Bugün Yarın" adlı kitabı 2019 yılında Destek Yayınları tarafından yayımlanmıştır.