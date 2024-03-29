Hasan Can Kaya açık konuştu. 'Hayranımla birlikte olurum'

Kaynak: Cumhuriyet
Hasan Can Kaya açık konuştu. 'Hayranımla birlikte olurum'
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya magazin gazetecilerine verdiği iftarda hayranlarını heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.

Konuşanlar programı ile nam salan komedyen ve senarist Hasan Can Kaya bu defa programı ile değil aşk hayatı ile gündem oldu.

Ramazan dolayısı ile magazin gazetecilerine iftar veren Hasan Can Kaya, burada gazetecilerin kendilerine yönelttiği soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin “Çok yoğunsunuz, özel hayatınıza nasıl zaman ayırıyorsunuz” şeklindeki sorusuna cevap veren Hasan Can Kaya cevabı ile milyonlarca genç kız hayranını heyecanlandırdı.

hasan-can-kaya-kuplere-bindi-o-soruyu-duyunca-cilgina-dondu-1706901174-2342.webp

Hasan Can Kaya, aşk hayatını gizlemediğini ve bekar bir adam olduğunu, “Bir formül buluyorum. Özel hayatımı sizden kaçarak yaşamaya çalışıyorum. Bir gizemi olmalı. Şaka bir yana kaçmıyorum, bekar adamım. Çok saçma bir cevap verdim” sözleri ile açıkladı.

Kendisine yöneltilen “Hayranınızla birlikte olur musunuz?” sorusuna da açık açık cevap veren Hasan Can Kaya, bunun olabileceğini de şu sözler ile açıklayarak gündem oldu: “Aşık olmak birine hayranlığı da içerir. Karşılıklı bir etkileşim varsa birbirinize hayransınızdır zaten. Hayranımla birlikte olurum. Ben de onun hayranı olurum"

hafdjyk8b06bqgzkj7y6ja.webp

Son Haberler
Adana'da bir kadın sevgilisi ve 8 yaşındaki oğluna ittirdiği kamyoneti çaldı Gündem
Adana'da bir kadın sevgilisi ve 8 yaşındaki oğluna ittirdiği kamyoneti çaldı
Kritik veri açıklandı Ekonomi
Kritik veri açıklandı
Giresun'da trafik kazası. 1 ölü 2 yaralı Gündem
Giresun'da trafik kazası. 1 ölü 2 yaralı
Tek kullanımlık zeytinyağı satılmaya başlandı Ekonomi
Tek kullanımlık zeytinyağı satılmaya başlandı
Ceyda Düvenci ile büyük aşk yaşamıştı. Kaan Girgin’in son hali ortaya çıktı Magazin
Ceyda Düvenci ile büyük aşk yaşamıştı. Kaan Girgin’in son hali ortaya çıktı
Kocaeli’de bir kafe alev alev yandı Gündem
Kocaeli’de bir kafe alev alev yandı
Tamer Karadağlı'nın CHP'li belediyenin sanıp eleştirdiği bina kendi bakanlığının çıktı. Liyakat bunun neresinde Gündem
Tamer Karadağlı'nın CHP'li belediyenin sanıp eleştirdiği bina kendi bakanlığının çıktı. Liyakat bunun neresinde