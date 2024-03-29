Hasan Can Kaya açık konuştu. 'Hayranımla birlikte olurum'

Konuşanlar programı ile nam salan komedyen ve senarist Hasan Can Kaya bu defa programı ile değil aşk hayatı ile gündem oldu.

Ramazan dolayısı ile magazin gazetecilerine iftar veren Hasan Can Kaya, burada gazetecilerin kendilerine yönelttiği soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin “Çok yoğunsunuz, özel hayatınıza nasıl zaman ayırıyorsunuz” şeklindeki sorusuna cevap veren Hasan Can Kaya cevabı ile milyonlarca genç kız hayranını heyecanlandırdı.

Hasan Can Kaya, aşk hayatını gizlemediğini ve bekar bir adam olduğunu, “Bir formül buluyorum. Özel hayatımı sizden kaçarak yaşamaya çalışıyorum. Bir gizemi olmalı. Şaka bir yana kaçmıyorum, bekar adamım. Çok saçma bir cevap verdim” sözleri ile açıkladı.

Kendisine yöneltilen “Hayranınızla birlikte olur musunuz?” sorusuna da açık açık cevap veren Hasan Can Kaya, bunun olabileceğini de şu sözler ile açıklayarak gündem oldu: “Aşık olmak birine hayranlığı da içerir. Karşılıklı bir etkileşim varsa birbirinize hayransınızdır zaten. Hayranımla birlikte olurum. Ben de onun hayranı olurum"