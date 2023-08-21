Hasan Can Kaya 'Çok Aşk' ile büyük riske girdi

Başrollerini Hasan Can Kaya ve Büşra Pekin’in paylaştığı 'Çok Aşk' filminin afiş çekimleri Kadıköy Stüdyo Sumo’da gerçekleşti.

"ÇOK İYİ ARKADAŞIZ"

“Çok Aşk filminden bir aşk çıkar mı?” diye soran muhabirlere “Zor ya. Biz çok iyi arkadaşız. Oraya evrilmez artık” yanıtını verdi.

SİNEMA HAYALİMDİ

Filmle ilgili düşüncelerini anlatan Hasan Can Kaya “Çok heyecanlıyız. Uzun yıllar sonra ilk defa bir iş yaparken mideme ağrılar giriyor. Dijital platformlarda rekortmen olmuş bir komedyen olarak çok iyi teklifler aldım. ‘Filmi direkt platformlarda yayınla, vizyona sokma’ dediler. Ama benim hayalim sinema filmi yapmaktı. Bunu beyazperdede görmek istedim. Büyük riske giriyorum ama korkmuyorum. Batarsak ne olur? Kredi öderiz.” dedi.

ÜŞÜYEREK ÇEKTİK

Büşra Pekin ise şöyle konuştu: “2 ay boyunca çok soğuk hava koşullarında üşüyerek çekim yaptık. Her anı yaratıcı ve üretken bir şekilde dolu dolu geçti. Hasan Can’ı da çok özlemiştim. Bugün bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Bu işi üreten, var eden kişi. O olmasaydı biz ‘Çok Aşk’ diye bir Film çekmezdik. İyi ki çektik. Seti de çok güzeldi. Henüz izlemedim, çünkü daha müzik üzerinde çalışıyorlar. Bittikten sonra izleyeceğim.”