Hasan Can Kaya lüks arabası ile iş arkadaşlarını otobüs durağına bıraktı

Kaynak: Mynet
Hasan Can Kaya lüks arabası ile iş arkadaşlarını otobüs durağına bıraktı
Konuşanlar programı ile dijital platformlarda izlenme rekorları kıran ünlü komedyen Hasan Can Kaya bu defa lüks spor arabası ile gündem oldu. Çalışma arkadaşlarını lüks spor arabası ile durağa bırakan Kaya’ya “Bari eve bıraksaydın” tepkisi geldi.

Talk Show programı Konuşanlar ile sıradan formatların dışına çıkan Hasan Can Kaya programının dışında da gündem olmaya devam ediyor. En son hakkında Acun Ilıcalı’nın açıklamaları ile gündem olan Hasan Can Kaya bu defa lüks spor arabası ile görüntülendi.

“BARİ EVE BIRAKSAYDIN”

Milyonluk lüks arabası ile görüntülenen Hasan Can Kaya magazin gündemine oturdu. Porsche’si ile Çalışma arkadaşlarını otobüs durağa bırakan Hasan Can Kaya bu defa lüks arabası ile gündem olurken sosyal medyanın da diline düştü.

Çalışma arkadaşlarını durağa bırakan Kaya’ya “bari eve bıraksaydın” “Çocuklara bir taksi parası verseydin” yorumları yapıldı.

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“ONA ÖYLE TEKLİFLER YAPILDI Kİ..”

Acun Ilıcalı’nın platformuna transfer ettiği Hasan Can Kaya hakkında şu açıklamaları gündem olmuştu: "Hasan Can’ı 3 dakika izledikten sonra buluşmaya gittim. Ona öyle teklifler yapıldı ki biz 1 veriyorsak onlar 4-5 teklif etti. Hasan Can ise Ben Acun ağabey ile yürüyorum dedi.”

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