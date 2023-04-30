Hasan Can Kaya’nın o şakası pahalıya patladı. Hukuki süreç başlatılacak

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 'Konuşanlar' programını yapan Hasan Can Kaya'nın Elazığ şakası için “Aziz şehrimizi ve Fırat Üniversite’mizi küçümsemek hiç kimsenin haddine değildir” diyerek tepki gösterdi.

Hasan Can Kaya’nın o şakası pahalıya patladı. Hukuki süreç başlatılacak

Editör: Bengü Zorlu

Dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar'da Hasan Can Kaya'nın Elazığ'a ilişkin esprilerine Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Fırat Üniversitesi tepki gösterdi.

Konuklarından birine "Ne mezunusun?" diye soran Hasan Can Kaya, "Elazığ Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum" cevabını alınca, "Orada bilgisayar yok, abaküsleri var, onunla yapıyorlar" demesi üzerine salonda kahkahalar koptu.

“HASAN CAN KAYA’YI KINIYORUM”

Kaya’nın Elazığ şakasını komik bulmayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Twitter hesabından tepkisini şu sözlerle ifade etti: Ülkemizi uluslararası alanda temsil eden ve saygınlığı olan Fırat Üniversite’mize yönelik konuşmalarından dolayı Hasan Can Kaya’yı kınıyorum. Aziz şehrimizi ve Fırat Üniversite’mizi küçümsemek hiç kimsenin haddine değildir.

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“ŞEHRİMİZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR”

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da Kaya'ya tepkisini "Aziz şehir Elazığ’ı ve Bilimin Parlayan Yıldız’ı, binlerce mezunu olan Fırat Üniversitesi’ne yönelik aşağılayıcı konuşmalarınızdan dolayı sizi esefle kınıyorum. Aziz şehrimiz sahipsiz değildir!" sözleriyle ifade etti.

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“HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK”

Fırat Üniversitesi de, “Bir medya platformunda yayınlanan programda üniversitemiz ve şehrimizle ilgili küçük düşürücü ifadelerde bulunan Hasan Can Kaya isimli sunucuyu kınıyor, şehrimizden ve üniversitemizden özür dilemesini bekliyoruz. Ayrıca ilgili kişiyle ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır” diyerek konunun yargıya taşınacağını açıkladı.

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