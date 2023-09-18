Hasan Can Kaya'yı Mısırlı futbolcu Mohammed Salah sandılar

Konuşanlar programı ile adından sıkça söz ettiren Hasan Can Kaya'yı ünlü futbolcu sandılar. Instagram'da futbolcuların piyasa değerlerini analiz eden bir hesap, ünlü sunucuyu Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohammed Salah ile karıştırınca sosyal medya yıkıldı.

Hasan Can Kaya'yı Mısırlı futbolcu Mohammed Salah sandılar

Yeni sezonu Exxen'de yayınlanan Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya ne yapsa olay oluyor. Ünlü komedyen bu sefer bir şey yapmadan gündem oldu.

17678247-640x360.webp

Instagram'da metasoccerr adlı hesap, futbolcuların piyasa değerlerini görselleştirip paylaşırken Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohammed Salah için hazırlanan reels gönderisinde Hasan Can Kaya'ya da yer verdi.

640xauto-001.webp

Yayınlanan gönderideki bu hatayı fark eden Türk kullanıcılar, gönderinin altında birçok yorumda bulundu.

Pek çok Türk futbolsever bu paylaşıma "Hasan Can Kaya ne alaka ya" yorumunda bulunup hatayı ti'ye aldı.

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Böbreklerin sağlığı için bu uyarılara dikkat Sağlık
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Böbreklerin sağlığı için bu uyarılara dikkat
İYİ Partiden flaş ittifak açıklaması Güncel
İYİ Partiden flaş ittifak açıklaması
Dağlardan toplanıyor kilosu 140 TL'ye satılıyor. Altın meyvenin hasadı sürüyor Güncel
Dağlardan toplanıyor kilosu 140 TL'ye satılıyor. Altın meyvenin hasadı sürüyor
6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi Güncel
6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Eşini öldürüp hiçbir şey olmamış gibi gitti. Herkes balkondan seyretti Güncel
Eşini öldürüp hiçbir şey olmamış gibi gitti. Herkes balkondan seyretti
İstanbul’dan gelen baba masaj salonunu savaş alanına çevirdi Güncel
İstanbul’dan gelen baba masaj salonunu savaş alanına çevirdi