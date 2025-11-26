UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Belçika ekibi, 2. yarıda bulduğu golle İstanbul'dan 3 puanla ayrılırken, Galatasaray da ilk 24 için büyük bir avantajı kaybetti.

Usta isimler, maçı bugünkü köşelerinde değerlendirdi.

İşte o yazılardan öne çıkanlar:

'MAZERETE SIĞINMADAN 3 PUANI ALMALIYDI'

"Bu maçtan 3 puan alsak fıstık gibi olacaktı.. 24 garanti olacaktı.. Ama maç öncesi de eksikler nedeniyle çok karamsar bir tablo ortaya konmuştu.. Bu takımı etkilemiş! Ama felaket bir 11'in de yoktu.. Bu ekip mazerete sığınmadan 1 puanı almalıydı.. Fakat buradan bir ders de çıkarmak gerek.. Bu kadro sezon başından geniş tutulmalıydı.. Takım eksik kurulmuş eksik!"

(Murat Özbostan/Sabah)

'İŞ ZORA GİRDİ'

"Orta sahada üretemezseniz gol yollarında pozisyon zenginliği yaratamazsınız. İlkay sakatlıktan yeni çıktığı için form düzeyi yeterli değildi. Torreira, mücadele olarak kusursuzdu ve her zaman olduğu gibi ayakta kaldı. Sara, iyi şutunun dışında Torreira ile uyum konusunda anlaşamıyordu. Son bölümlerde artık bütün riskleri alan bir Galatasaray izlemeye başladık. Genç Arda, tecrübesizce kırmızıyı görünce umutlar tamamen tükendi. Evinde dev takımlara kök söktüren Galatasaray, dün akşam kazansaydı dev bir adım atacaktı. Şimdi iş zora girdi."

(Ercan Taner/Sözcü)

'HAKEMİN TARİHİ HATASI YÜZÜNDEN'

"Bunları görünce insanın bizimkilere rahmet okuyası geliyor. Onların sertliği ve oyunu germe çabaları ne yazık ki işe yaradı. Ve yatmalar ve soğutmalara hakem de çanak tuttu. Galatasaray ise tecrübesine yakışmayacak bir panik ve telaşla kimliğinden uzaklaştı. Son dakikalardaki doğru baskıyı ise Belçika ekibi çok iyi savundu. 1 puanı bile hak etmeyen rakip, hakemin tarihi hatası yüzünden 3 puan alıp gitti. İnsanın aklına ister istemez ilk 8'e girmeleri için hakem İspanyol takımlarına çalıştı diye geliyor."

(Engin Verel/Akşam)

'BİR ÇUVAL İNCİRİ BERBAT ETMEK'

"Yıllardır süren sağ-sol bek kaosunda dün maçı bitiren bekler Davinson ve Sallai'ydi. Doğrusu Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç arka arkaya kazandıktan sonra Gilloise'a İstanbul'da 3 puan vermek bir çuval inciri berbat etmek gibi. Maçın hakemi kötüydü ama Galatasaray'dan daha fazla değil. 5-3-2 dizilen iki ayrı duvan ören Belçikalılar kısıtlı yetenek, fizik ve güçlü 3 puanı aldılar. Galatasaray'da alkışlanacak adam Lucas Torreira.. Kaybedilen maçın da sakatlıkların da açtığı yaralara pansuman için 6 günleri var Kemerburgaz'da…"

(Bülent Timurlenk/Sabah)