Hasan Şaş'tan Beşiktaş - Galatasaray maçında kırmızı kart tepkisi

Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenildiği maçta Przemyslaw Frankowski, 36.dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

POLONYALI VATANDAŞINI ATTIRDI

Ernest Muçi'ye yaptığı faulde önce Yasin Kol sarı kart verdi. Ancak VAR'da yer alan Polonyalı Pawel Pskit devreye girdi. Polonyalı VAR hakemi, Yasin Kol'u çağırarak pozisyonu izletti. Bunun akabinde de Polonyalı Frankowski, vatandaşının uyarısıyla oyundan atıldı.

KIRMIZI KARTA BÜYÜK TEPKİ

Hasan Şaş kırmızı kart konusunda sert çıkarken "Frankowski'nin Beşiktaş maçında kırmızı kart gördüğü pozisyon nasıl kırmızı kart olur? Allah aşkına bana biri açıklasın. Muci'nin vücudu kaleye bakmıyor, topu tam kontrol altına almamış, Abdülkerim topa yetişebilir. Polonyalı VAR, sen bunun neyine kırmızı verdin? Sen Şampiyonlar Ligi'nde ver bakalım böyle kırmızı kart, ne yapıyorlar seni! Galatasaray iyi oynamadığı için, bu pozisyonlara tepkisini gösteremiyor ve bu pozisyonlar hep karambole gidiyor!" ifadelerini kullandı.