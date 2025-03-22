Hasan Şaş'tan Galatasaray'a Arda Güler tavsiyesi

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Hasan Şaş'tan Galatasaray'a Arda Güler tavsiyesi

Galatasaray'ın eski oyuncusu Hasan Şaş Arda Güler'in sarı kırmızılı takıma transferini konuştu.

İspanyol devi Real Madrid'de Carlo Ancelotti tarafından forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler için Hasan Şaş'tan tavsiye geldi. Şaş "Galatasaray'ın Arda'ya, Arda'nın da Galatasaray'a ihtiyacı var" diyerek transfer konusuna değindi.

"ARDA GÜLER'İN VE GALATASARAY'IN İHTİYACI VAR"

Hasan Şaş Arda Güler'in Galatasaray'a gelmesi gerektiğini söyledi ve "Ben tamamen formayı bir kenara koyarak düşünüyorum… Mertens, Galatasaray'dan gidecek. Galatasaray'ın Arda'ya, Arda'nın da Galatasaray'a ihtiyacı var. Fenerbahçe demiyorum çünkü orada Talisca var. Beşiktaş olmaz çünkü Beşiktaş daha tam takım olamadı." ifadelerini kullandı.

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