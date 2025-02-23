Hasan Şaş'tan Galatasaray'a Yusuf Ayçiçek eleştirisi

Jose Mourinho'nun defansta yaşanan sakatlıklar sonrası formayı verdiği Yusuf Ayçiçek başarılı performansıyla herkesin dilinde. 11 maçta forma giyen genç oyuncu 2 gol ve 1 asist ile takımın en dikkat çeken isimlerinden oldu. 19 yaşındaki oyuncunun Galatasaray altyapısından Fenerbahçe altyapısına geçişini ise eski futbolcu Hasan Şaş eleştirdi.

"FİZİKSEL OLARAK YETERSİZ GÖRÜLDÜ"

Hasan Şaş "Yusuf Akçiçek Galatasaray altyapısından gitti Fenerbahçe’ye. Şaka gibi o kadar üzülüyorum ki. Yusuf Akçiçek Galatasaray’dan fiziksel durumu yetersiz diye yollandı onları kim seçtiyse. Adam 2 metre oldu. Onun bir hikayesi var ama derbi maçı öncesi anlatmak istemem. Altyapıya bir organizasyon gerekli. Sadece bu değil böyle bin tane olay var…" ifadelerini kullandı.