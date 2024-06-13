Hasat erken bitecek. Fiyatlar 25 TL düşecek

Mersin’in Silifke ilçesinde 17 bini açık, 3 bini örtü altı olmak üzere toplam 20 bin dönüm alanda üretilen çilek, 38 dereceye ulaşan hava sıcaklığı ve yüzde 80'i aşan nem oranından olumsuz etkilendi.

Açık alanda nisan ayında başlayan hasadı, ikinci verim dönemi olarak adlandırdıkları temmuz ayında bitirmeyi planlayan çiftçiler, meyvelerin erken olgunlaşması, yaprakların ve fidelerdeki çiçeklerin güneşte zarar görmesi nedeniyle ürünleri hızlıca toplamaya başladı. Haziran ayının sıcak geçmesi, çilek toplayan tarım işçilerini de zorladı. Güneşten daha az etkilenmek için sabah 05.00'te başlayan mesaileri, 10.00'da sona eriyor. İşçiler, vücutlarını kapatan kıyafetler ve şapkalarla sıcaktan korunmaya çalışıyor.

Toplanan ürünler sandıklara yerleştirilip, araçlarla Atayurt Sebze ve Meyve Hali'ne taşınıyor. Tarlalardaki son mahsulün toplanmasının ardından hasat sezonunun temmuz beklenmeden sona erdirilmesi planlanıyor. Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, AA muhabirine, 2019 yılında coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Silifke çileğinin rengi, tadı ve aromasıyla öne çıktığını belirtti.

"FİDE EKİMİNE 20-25 AĞUSTOS'TA YENİDEN BAŞLAYACAĞIZ"

Haziran başından itibaren etkili olan sıcak havanın hasadı zorlaştırdığını ifade eden Gezer, "Aşırı sıcaklar nedeniyle bir süredir ürünleri 05.00'te toplayıp 10.00'da bırakıyoruz. Çiftçiler, sıcaklık nedeniyle bu yıl umduğunu bulamadı. Yeni sezon için fide ekimine 20-25 Ağustos'ta yeniden başlayacağız. Üreticilerimize yeni sezonda bol kazanç diliyorum." dedi.

Güneşin etkisiyle meyvelerin erken olgunlaştığını, yapraklar ve çiçeklerde yanıklar görüldüğünü belirten Gezer, sezon başında 80 bin ton hedeflenen rekoltenin 60 bine kadar düştüğünü açıkladı. Sezon başında çileğin üreticiden kilogramı 70 liradan alındığını söyleyen Gezer, fiyatın 25-35 liraya gerilediğini ifade etti.

"HASAT ERKEN BİTTİ"

Kurtuluş Mahallesi'nde 10 dönümlük tarlasında üretim yapan Mehmet Öztürk de sezonun istedikleri gibi gitmediğini belirtti. Öztürk, artan sıcaklıktan olumsuz etkilendiklerini vurgulayarak, "Çileğin birinci çiçeğinde hasat iyiydi ama ikinci çiçekte sıcaktan dolayı hasat 20-25 gün erken bitti. Fidedeki çiçekler güneşte yandı. Mevcut çilekleri de sıcakta toplamakta güçlük çekiyoruz. İşçi sıkıntısı var, kimse tarlaya gelmek istemiyor" dedi.

"MAĞDURUZ"

Üretici Halis Kurt ise meyve veriminin yaklaşık yüzde 40 düştüğünü belirterek, "Yapraklar sararıp kurudu, rekolte de düşük. 20 dönümlük tarlamdan 80 ton çilek beklerken 55 tonu bulamadık. Girdi maliyetlerimiz yüksek. Verimin düşük olması, fiyatların istediğimiz gibi gitmemesi nedeniyle mağduruz" diye konuştu.