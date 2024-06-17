Hasat sonrası fiyatlar uçtu. Bir kilosu 1500 TL’den satılıyor

Son yıllarda Trabzon'da, fındık ve çaya alternatif olarak hızla popülerlik kazanan salep üretimi, artan talep ve azalan arz nedeniyle büyük bir değer kazanarak kilosu 1.500 TL'ye kadar alıcı buluyor.

Bu durum, hem gerginlik yaratıyor hem de salep üreticilerini sevindiriyor. Sahil bölgelerinden yüksek rakımlı alanlara kadar geniş bir yelpazede yetiştirilebilen salep, bölgedeki çiftçiler için yeni bir umut kaynağı haline geldi.

Bu gelişme, çiftçilerin alternatif bir gelir kaynağı bulmalarına yardımcı oluyor ve salep üretiminin önemini daha da artırıyor.

SALEP NEDİR?

Yaz aylarında elimiz genellikle soğuk su ve içeceklere giderken, kış aylarında ise "Şimdi sıcak bir şeyler olsa da içsek" diye düşünürüz. Bu dönemde çay, salep gibi içecekler ön plana çıkar. Salep, orkide ailesine ait bazı bitkilerin yumrularından elde edilen bir tozdur.

SALEBİN KALORİSİ

Salep, hoş bir aroma ve kokuya sahiptir. Evde yarım yağlı süt ile hazırlanan bir fincan salep, yaklaşık olarak 100 kalori içerir. Hafif bir içecek gibi görünse de belirli bir enerji değeri olduğu unutulmamalıdır, bu nedenle kontrollü tüketilmesi önemlidir. Hazır salep ürünlerinde yüksek şeker içeriği bulunabileceğinden, diyabet hastalarının bu tür ürünlerden kaçınması önerilir. Diyabet hastaları, şekersiz salep hazırlayarak kendi içeceklerini tüketebilirler.

SALEBİN FAYDALARI

Tok Tutar Evde hazırlanan salep, zayıflamaya yardımcı bir ara öğün olarak rahatlıkla tüketilebilir. Kullanılan süt ile kalsiyum ve protein alımı sağlanır. Özellikle kalsiyumun zayıflama üzerindeki etkisi önemlidir. Salepte bulunan glukomannan adlı lif, su çekme kapasitesi yüksek olduğundan midede hacim oluşturarak tokluk süresini uzatır. Diyet yaparken hızlı acıkmanın önüne geçebilir. Ancak, hazır saleplerin yüksek şeker içeriği nedeniyle diyet yapanlar kendi salebini evde hazırlamalıdır.

Kan Şekerini Dengeler

İçeriğindeki glukomannan, mide boşalma süresini geciktirir ve bu sayede kan şekerinin daha yavaş yükselip düşmesini sağlar. Üzerine eklenen tarçın da kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Meyve ile birlikte tüketildiğinde kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlar.

Kalbi Korur

Glukomannan, bağırsaklarda kolesterol ve safra asitlerini bağlayarak kan kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur. Bu sayede kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu bir etki gösterir.

Tokluk Hissi Verir

Glukomannan, süt ile birleştiğinde şişer ve bu durum, salep tüketildikten sonra tokluk hissi sağlar. Tarçınla birlikte içildiğinde, kan şekerini dengeleyerek açlık ataklarını engeller.

Süt İçmek İçin Bir Neden

Yeterince süt ve yoğurt tüketmeyen kişiler için salep, süt tüketimini artırmanın bir yolu olabilir. Ancak amaç süt tüketimini artırmaksa, hazır salep yerine evde sütle hazırlanan salep tercih edilmelidir.

Kabızlığı Önler

Salepte bulunan müsilaj, su ile şişen bir polisakkarit olup dışkı hacmini artırarak kabızlığı önler. Bu etkinin sağlanabilmesi için yeterli miktarda su tüketilmelidir.

KENDİ SALEBİNİZİ YAPIN!

Salep masum bir içecektir, ancak hazır saleplere dikkat edilmelidir. Hazır salep ürünlerinin enerji ve şeker oranı yüksek olabilir, bu nedenle evde salep yapmak en sağlıklısıdır. Salebinize zencefil ekleyerek aromasını zenginleştirebilir ve bu şekilde antioksidan özellik kazandırarak soğuk algınlığına ve enfeksiyonlara karşı korunabilirsiniz.