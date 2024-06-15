Hasatta rekolte yarıya düştü. Tanesinin fiyatı 40 TL’ye çıktı

Hasanağa, Nilüfer ilçesine bağlı bir köyde yetişen coğrafi olarak tescilli enginarların hasadı sona ermek üzere. Kış mevsiminin erken başlaması nedeniyle bu yıl hasat zamanı da erkene çekildi ve rekolte önemli ölçüde düştü.

Normalde bir kökten ortalama 6 adet enginar elde edilirken, bu yıl bu sayı 3'e kadar geriledi. Hasanağa'ya özgü toprak, su ve iklim koşullarıyla birlikte geleneksel tarım yöntemleri, bu enginara özgü büyüklük ve lezzeti sağlıyor.

FİYATLAR YÜKSELDİ

Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu, hava şartlarının erken hasada sebep olduğunu belirterek, "Havalar soğuduğunda enginar büyümesi yavaşladı ve rekolte düşüş yaşandı. Fiyatlar, sezon başında 50 liradan düştü ve şu anda 35-40 lira arasında satılıyor. Geçen yıl 20 liraya kadar düşen fiyatlar, bu yıl 50 liraya kadar çıktı" şeklinde konuştu. Muhtar, gençlerin tarımla uğraşmadığı için üretimin azaldığını ve bunun değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

"YURT DIŞINDAN TALEP GÖRÜYORUZ"

Enginar üreticisi Ömer Çinkaya ise normal şartlarda kök başına 6 enginar alınabileceğini, ancak bu yılın düşük rekoltesi nedeniyle bu sayının 3'e kadar gerilediğini vurgulayarak, "Geçen sene 260 bin liralık enginar sattım, bu sene ise sadece 110 bin lira kazandım. Hasanağa enginarının kalitesiyle Türkiye'nin birçok yerinden ve hatta yurt dışından talep görüyoruz" diye konuştu.

Hasanağa enginarının sağlık yararlarına da değinen Çinkaya, "Karaciğer dostu olduğu bilinen enginar, ayrıca cilt sağlığına da iyi gelmektedir. Enginarın çayı da çok faydalı olarak biliniyor" diyerek enginarın sağlık için önemini vurguladı.

Son olarak, Hasanağa'da enginar işleme konusunda uzmanlaşmış Hasan Cevali, günde binlerce enginar soyduğunu ve Hasanağa enginarının diğer türlerden daha kolay soyulduğunu belirtti.