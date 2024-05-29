‘Hasenik pestili’ coğrafi işaretle tescillendi

Kaynak: AA
‘Hasenik pestili’ coğrafi işaretle tescillendi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde geleneksel metotlarla yapılan "Hasenik pestili" için coğrafi işaret tescili verdi.

Hilvan Yerel Eylem Grubu Derneği'nin açıklamasına göre, Ovacık Mahallesi halkı, her yıl üzüm hasadında topladıkları üzümleri geleneksel yöntemlerle işleyerek Hasenik pestilini üretiyor ve bu ürün için dört yıl önce TÜRKPATENT'e başvuruda bulunulmuş. TÜRKPATENT'in incelemeleri sonucunda, bu pestile coğrafi işaret tescil belgesi tahsis edildi. Dernek koordinatörü Yusuf Yavuz'un açıklamasında, Hilvan ilçesinde gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerin önemine ve bölgedeki ürünlere değer katmanın önemine vurgu yapıldı.

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Yavuz, coğrafi işaretli ürünlerin bu değerlendirmenin ön sırasında yer aldığını ve dernek olarak bölge halkıyla iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Yavuz, "Zorlu dört yılın ardından, Hasenik pestilinin coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiğini ve tescil belgemizi aldığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Diğer yöresel ürünlerimiz için de coğrafi işaret sürecini başlatmayı planlıyoruz. Hasenik pestilinin tanınırlığını Türkiye ve dünya genelinde artırmak amacıyla fuarlara katılacağız, tanıtım videoları ve filmler hazırlayacağız, broşürler ve kitapçıklar yayınlayacağız. Yöresel ürünlerimizin kaybolmaması ve daha fazla katma değerli hale getirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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