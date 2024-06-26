Haşereyle mücadele çalışmaları sürüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Haşereyle mücadele çalışmaları sürüyor

Aydın'ın Koçarlı Belediyesi, yaz aylarının etkisiyle birlikte ilçe genelinde haşere kontrol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Koçarlı Belediyesi, halk sağlığını korumak ve ilçedeki yaşam kalitesini artırmak amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü himayesinde kapsamlı bir haşere kontrol programı başlattı.

Belediye ekipleri, sinek, sivrisinek, karasinek, hamam böceği, kene ve diğer zararlı haşerelere karşı etkili ilaçlama çalışmalarını özenle yürütmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Özgür Arıcı, devam eden ilaçlama çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yaparak, “İlçemizde halk sağlığını tehdit eden haşerelerle mücadele çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ekiplerimiz, her gün belirlenen program dahilinde 52 mahallemizde düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını yürütüyor. Gerek araçlar ile gerek yaya olarak ekiplerimiz mahalle mahalle, sokak sokak gezerek ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Özellikle haşerelerin üreme alanları olan su birikintileri, çöp konteynerleri, yeşil alanlar ve parklar gibi yerlerde yoğun ilaçlama yapılıyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepler de ekiplerimizde değerlendirilerek, program dışında gelen talepler doğrultusunda da ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir yaz geçirmelerini sağlamak” dedi.

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