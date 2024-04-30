Haşhaş helvasına coğrafi işaret

Burdur’da geçmişten günümüze haşhaş üreticiliği aktif şekilde yapılıyor. Şifa kaynağı olan haşhaş; yağ yapımında, hamur işlerinde ve süslemelerde yaygın olarak kullanılıyor. Burdur’da haşhaş helvası olarak bilinen yöresel tatlı ise, şehre gelen turistlerin dikkatini çekiyor.

Yüksek besin değeri nedeniyle birçok faydası bulunan haşhaş helvası yöresel halk tarafından da çok seviliyor. Ceviz ezmesi, Burdur şiş, Dirmil sipsisi, Karamanlı cevizi, Karamanlı kişnişi, Karamanlı rezenesi, Melli inciri, Bucak salebi, Tefenni rezenesi, kabak helvası, Gölhisar kavurması, Kozağaç ikitelli curası ve İbecik bezinin ardından Burdur Ticaret Borsası’nın başvurusuyla, Burdur haşhaş helvasının da Coğrafi İşaret Tescili alındı.

Burdur Valiliğinde yapılan tescil tanıtım toplantısında konuşan Burdur Valisi Türker Öksüz, "2021 yılında başvuru yapılmış, 2023 yılında ise tescili alınmış. Üretmek, ülkemizin de ihtiyaç duyduğu zenginleşmenin, refaha ulaşmanın, gelişmenin tek yolu. Şimdiye kadar şehrimizde 14 ürünümüzün coğrafi işaret alması sevindirici" dedi.