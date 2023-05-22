Uzmanlar tarafından tavsiye edilen haşhaş özellikle uykusuzluk ve yorgunluk gibi sağlık problemlerine iyi geldiği bilinmektedir. Peki, haşhaşın faydaları neler? Haşhaş neye iyi gelir?

Gelincikgiller familyasına ait Papaver cinsinden bir tür olan haşhaş, doğada bulunan en kuvvetli ağrı kesici olarak bilinmektedir. Uzmanlar, özellikle uykusuzluk ve yorgunluk problemlerine şifa olan haşhaşın birçok hastalığa da birebir geldiğini söylemektedir.

Ancak içeriğinde morfin, kodein, tebain, papaverin ve narkotin gibi güçlü yatıştırıcı maddeler barındırması sebebiyle haftada en fazla üç kez tüketilmesi önerilir. İşte haşhaşın faydaları...

HAŞHAŞIN FAYDALARI NELER?

- Haşhaş, içeriğinde yüksek miktarda Omega-3 yağ asidi bulundurur. Bu özelliği ile birlikte hücrelerinin daha sağlıklı işlemesini destekler.

- Haşhaş yüksek enfeksiyona bağlı diş etlerinde iltihaplanma, dişte çürüme ve ağız içerisinde oluşan kokuyu engellemede son derece etkilidir.

- İçerdiği maddeler sayesinde mesane iltihabı ve kabızlığa birebir gelmektedir.

- İçeriğinde yüksek oranda demir ve çinko barındıran haşhaş, kandaki hücrelerin oranlarını dengeler. Böylece demir eksikliği gibi ciddi hastalıklara davetiye çıkaran rahatsızlıkların oluşumunu engeller.

- Yüksek lif içermesi sebebiyle uzun süreli tokluk hissi sağlar. Kilo vermek isteyenler için ideal bir besindir.

- Kötü kolesterol seviyesini düşürür, kalp ve damar sağlığına birebir gelir.

- Beyin, haşhaş tohumlarında zengin olarak bulunan kalsiyum, demir ve bakır mineralleri gibi temel besin maddelerine ihtiyaç duyar.

- Haşhaş tohumlarındaki zengin bakır ve demir, kırmızı kan hücresi oluşumunu iyileştirir, bu da anemi ve kanla ilgili diğer durumların önlenmesine yardımcı olur.