Hasımlarına kurşun yağdırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hasımlarına kurşun yağdırdı

Elazığ'da bir grup, kahvehanede oturan husumetlilerine 11 el ateş etti. Olayda 2 kişi yaralandı.

Silahlı saldırı merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Murat Sokak'ta meydana geldi. Kahvehanede oturan E.S. ve kimliği öğrenilemeyen 2 vatandaşa, husumetlileri tarafından 11 el ateş edildi. Olayda 2 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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