Haşırt dı blackbord ekonomisi. Aynı ürün 3 ayrı markette 3 farklı fiyatta

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, vatandaşın kamburu olmaya devam ediyor. Krizle beraber, yükselen enflasyon ve döviz kurları, maaşları eritip bitiriyor.

Vatandaş bir yandan krizle boğuşurken, diğer yandan fahiş fiyatlara karşı yaşam mücadelesi veriyor. Marketlerde fiyat oyunları, yok artık dedirtiyor.

Uygulanan yanlış para politikaları krizi iyice tetikledi. Faizin sebep, enflasyonun sonuç olarak gösterilerek uygulandığı politika, vatandaş tarafında ve TL tarafından kayıpları derinleştirdi.

Gıda ve hizmet sektörünün birleştiği restoran ve kafelerde ya da zincir yemek şirketlerinde de hem porsiyonlar küçülüyor, hem fiyatlar art arda artmaya devam ediyor. Bugün alınan şey yarın aynı fiyat olmuyor, ya da aynı ürün farklı marketlerde bambaşka fiyatlara satılıyor.

Aynı özellikte ve aynı markaya ait bir diş fırçasının birbirinden bağımsız 3 marketteki fiyatları bir vatandaş tarafından fotoğraflandı.

Söz konusu diş fırçası Migros raflarında 270 liradan satılırken Rosmann’da 140 liraya satılıyor, aynı ürün için şok markete giden bir vatandaş ise 79 liraya satıldığını görüyor.

Vatandaşın çektiği bu fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşların yorumları ise dikkat çekti.