Hasmını gördü kurşun yağdırdı

Sahabiye Mahallesi Buyurkan Sokak üzerinde meydana gelen olayda şüpheli U.G., aracıyla seyrettiği sırada alacak-verecek meselesinden dolayı husumetlisi olduğu öğrenilen C.B.'yi yolda gördü.

Aracından inen U.G., silahla C.B.'ye ateş açtı. C.B. yaralandı. Sadırganın kullandığı araca bir başka bir araç sürücüsü geri giderek süretle çarptı. Aracının arka kısmında hasar oluşan saldırgan kısa bir duraklamanın ardından kaçtı.

Yaralı C.B. hastanede tedavi altına alınırken, U.G.'nin ise olayın ardından polise teslim olduğu öğrenildi. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.