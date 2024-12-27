Hasmını gördü kurşun yağdırdı

Kaynak: İHA

Kayseri'de bir kişi, alacak-verecek meselesinden dolayı arasında husumet bulunan şahsı silahla vurarak yaraladı. Saldırganın aracına başka bir araç geri giderek çarptı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sahabiye Mahallesi Buyurkan Sokak üzerinde meydana gelen olayda şüpheli U.G., aracıyla seyrettiği sırada alacak-verecek meselesinden dolayı husumetlisi olduğu öğrenilen C.B.'yi yolda gördü.

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Aracından inen U.G., silahla C.B.'ye ateş açtı. C.B. yaralandı. Sadırganın kullandığı araca bir başka bir araç sürücüsü geri giderek süretle çarptı. Aracının arka kısmında hasar oluşan saldırgan kısa bir duraklamanın ardından kaçtı.

Yaralı C.B. hastanede tedavi altına alınırken, U.G.'nin ise olayın ardından polise teslim olduğu öğrenildi. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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