Hasta garantisi iddiası. Hastane var hizmet yok

100 yataklı Beştepe Hastanesi’nden ‘hasta garantili’ şehir hastanelerine yönlendirme yapıldığı ve bu sebeple hastanede hasta yatışı ve ameliyat yapılmadığı iddia edildi.

Hasta garantisi iddiası. Hastane var hizmet yok

Ankara Çankaya’daki Beştepe Devlet Hastanesi, 2016’dan 2022 yılına kadar Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı 3. basamak bir hastane olarak hizmet verdi.

Sami Ulus Hastanesi’nin yoğun bakım servisleri Beştepe Devlet Hastanesi’nde bulunuyordu ve ameliyatlar ve doğumlar burada yapılıyordu.

Geçen yıl hizmete başlayan ‘hasta garantili’ Etlik Şehir Hastanesi’nin ardından 3. basamak sağlık hizmeti veren Sami Ulus Hastanesi’nin kapatılmasının gündeme geldi ve Beştepe Devlet Hastanesi bağımsız bir hastaneye dönüştürüldü.

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SEMT POLİKLİNİĞİ GİBİ İŞLETİLİYOR

Sağlık Bakanlığı’nın resmi yazısıyla 100 yataklı 2. basamak devlet hastanesine dönüştürülen hastane, o günden bu yana semt polikliniği gibi işletiliyor. Hastanede hasta yatışı, ameliyat ve doğumlar yapılmıyor. Acil servis bulunmayan hastanede saat 17.00’den sonra ve hafta sonu hasta kabul edilmezken laboratuvar kanları başka hastanelerin laboratuvarlarına gönderiliyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, burada hasta kabul edilmemesinin temel nedeninin, hastaları Etlik Şehir Hastanesi’ne yönlendirmek olduğunu belirterek “Bir resmi yazı bir hastaneyi bu kadar kadük hale getirebilir mi? Ameliyatları, doğumları şehir hastanesine taşımak istiyorlar” dedi.

“KAMU ZARARIRININ HESABI VERİLMESİ GEREKİR”

Söz konusu durumun kamu zararı olduğunun altını çizen Yalçınkaya, şunları söyledi: “Kendi kamu binasında bu hizmetleri vermeyen bakanlık, Etlik Şehir Hastanesi’nde yüklenici firmaya para ödeyerek veriyor. Kamu zararının hesabının verilmesi gerekir. Bir yılda bu hastaneyi işler hâle getiremeyen bir hükümet, 1000 günde 600 yataklı hastaneleri nasıl yapacak? Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi’ni, Ulucanlar Göz Hastanesi’ni nasıl yapacak?”

“HASTANE ÇALIŞANLARI DA MAĞDUR”

Hastanedeki sağlık çalışanlarının da mağdur olduğunu söyleyen Yalçınkaya, “Hastane, temel gelirlerini döner sermayeden sağlıyor. Ameliyat ve yatış yapamayan hastane çalışanlarına da döner sermayeden veremiyor. Çalışanlarımız bir yıldır orada bekliyor” dedi.

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