Hasta, tahta kızakla ambulansa taşındı

Artvin Şavşat ilçesine bağlı Maden köyünde yaşayan 70 yaşındaki Nazmiye Yılmaz, ahırda bakımını yaptığı hayvanın darbesiyle yere düştü.

Nazmiye Yılmaz'ın rahatlanması üzerine ailesi ekiplere ihbarda bulundu. Bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Köy girişine kadar gelen ekipler yolun kapalı olması nedeniyle hastaya ulaşamadı.

Köyde yaşayanlar bunun üzerine Yılmaz'ı, tahta bir kızağa yerleştirerek yaklaşık 4 kilometre mesafedeki ambulansa kadar taşıdı.

Hasta, sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra Şavşat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yılmaz'ın karda kızakla taşınması ise köy sakinlerince cep telefonuyla kayıt altına alındı.