Hasta yakınının öldürdüğü Dr. Ersin Arslan anıldı

Kaynak: DHA
Hasta yakınının öldürdüğü Dr. Ersin Arslan anıldı
Gaziantep'te, görevi başındayken hasta yakını tarafından bıçaklanarak yaşamını yitiren Dr. Ersin Arslan, vefatının 12'nci yılında Hekim Birliği Sendikası tarafından düzenlenen anma töreniyle hatırlandı.

Dr. Ersin Arslan'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesi önünde gerçekleşen törene, doktor, hemşire ve sağlık çalışanları katıldı. Hekimler Birliği Sendikası Genel Başkanı Yakup Gökhan Doğramacı, yaptığı konuşmada son 10 yılda sağlık sektöründe yaşanan şiddet olaylarının yüzde 600 artış gösterdiğine dikkat çekti.

Doğramacı, "17 Nisan 2012'de sevgili meslektaşımız Dr. Ersin Arslan'ı, ameliyattan çıkıp servisine gittiği sırada bir caninin saldırısı sonucunda kaybettik. Meslektaşımızın kaybının üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin bu acı unutulmaz." dedi ve sağlıkta şiddetin hekimlerin ve sağlık çalışanlarının en büyük sorunu olduğunu belirtti.

Hekimler Birliği olarak sağlıkta şiddetle mücadele verdiklerini dile getiren Doğramacı, şiddet olaylarının her geçen gün arttığını ve Türkiye'nin en büyük hekim sendikası olarak bu duruma dikkat çektiklerini ifade etti.

Sağlık sektöründe son 10 yılda yaşanan şiddet olaylarının yüzde 600 artış gösterdiğini vurgulayan Doğramacı, Dr. Ersin Arslan'ın isminin Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yaşatılmasını talep etti ve anmaya katılanlara lokma dağıtıldı.

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