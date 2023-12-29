Hasta yakınları doktorla önce kavga etti sonra pankart astı

Kaynak: DHA
Hasta yakınları doktorla önce kavga etti sonra pankart astı
Muş’ta bir doktor ile tartışan hasta yakınları sonraki gün pişman olup doktordan pankart ile özür dilediler. Doktor sabah pankartı görünce çok hoşuna gittiğini belirtti. Sağlık magandalarına ders olsun.

Sağlıkta şiddet haberleri uzun zamandır gündemde olmasına rağmen bazen yüzleri güldürecek şeyler de olmuyor değil. Muş’ta yaşanan bir olay önce şaşırttı sonra yüzleri güldürdü. Hasköy ilçesinde hasta yakınları ile muayene sırasında yaşayan doktor, bir sonraki sabah işe geldiğinde hastanenin duvarında bir pankart ile karşılaştı.

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Pankartta dün tartışma yaşadıkları kişilerin özür dilediğini gören doktor Koray Topçu, yapılan hareketin çok hoşuna gittiğini söyledi. İzmirli olmasına rağmen 13 yıldır Muş’ta görev yapan Topçu halk ile aralarının çok iyi olduğunu söyledi.

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Arada böyle münferit olayların olduğunu söyleyen Topçu, geçen hafta yaşanan olayı şu şekilde ifade etti: “13 yıldır Muş’ta görev yaptığını belirten Dr. Topçu, “İzmirli olmama rağmen, çok uzun zamandır burada görev yapıyorum. Halkı ile aramız iyi. Ama arada bir böyle münferit olaylar yaşanabiliyor. Geçen hafta muayene sırasında bir hasta ve onun yakınıyla ufak çaplı bir tartışma yaşandı. Fakat ertesi gün bu kişiler yaptıklarından dolayı pişman olarak, gelip benden özür diledi. Sonrasında bir özür pankartı hazırlayarak, aile sağlığı merkezinin bahçe duvarındaki demir parmaklıklara asmışlar. Sabah gelirken gördüğüm pankarttaki yazı çok hoşuma gitti"

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