Hasta yakınları hastane çalışanlarına saldırdı

Kaynak: DHA
Hasta yakınları hastane çalışanlarına saldırdı

İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınları hastane çalışanlarına saldırdı. Saldırganlar güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Olayda çalışanların bulunduğu odanın camı kırıldı.

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kızları için gelen aile, kızlarının kimliğinin kırık olduğu ve bu yüzde işlem yapılamadığı için geri çevrildi. Hastane çalışanı aileye kimliğin kullanıma uygun olmayacak şekilde kırıldığı ve çipte eksikler bulunduğunu söyledi.

Hastanın annesi ve babası duruma sinirlenince tartışma çıktı. Hastanın ailesi sonrasında hastane çalışanlarına küfür ve hakaret ederek saldırdı.

Çalışanların içinde bulunduğu odanın camını kıran hasta yakınlarını hastanenin güvenlik görevlileri tarafından hastaneden çıkarıldı. Olay anları ise bir başka hastanın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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