Hastalar şarkılarla stres attı

Gönüllü grup, özellikle çocuklar ve diyaliz hastalarına yönelik etkinlikler düzenleyerek, onların hastane ortamında biraz da olsa stres atmaları ve keyifli vakit geçirmeleri için çalıştı.

Gönüllüler, hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak ve balonlar hediye ederken, doktorlar ve hemşireler de karanfillerle mutlu edildi. Ayrıca, çocuklar için yüz boyama etkinlikleri düzenlendi. Hastaların istek parçalarını çalan gönüllüler, küçük bir konser vererek hem çocukların hem de ailelerin yüzünü güldürdü.

Etkinliği düzenleyenlerden Berna Aydın, çocukların mutluluğunu paylaşmanın önemine değinerek, "Çocukların yüz boyalarını yapıp hediyelerini vererek hastalıklarından çok birleşmeleri için destekte bulunduk" dedi. Resim öğretmeni ve müzikle ilgilenen Ercan Turgay da etkinliğin Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde bir ilk olduğunu belirterek, "Çocuklara ve diyaliz hastalarına sevdikleri parçaları çaldık. Güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinliklerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklar da kendilerini unutmayan gönüllülere teşekkürlerini ileterek, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.