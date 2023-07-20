Hastalara beş yıl sonraya randevu. Ağız ve diş sağlığında kriz

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre; Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde (ADSM) randevu almak aylar alırken üniversite hastanelerinde de ancak beş yıl sonraya kadar randevu bulunabildiği ifade edildi.

Randevu bulunabilse bile birçok önemli işlem ya hiç yapılmıyor ya da SGK masrafları karşılamadığının altı çizildi.

‘BAŞARISIZLIK İTİRAFI’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, özele yönlendirilen vatandaşların fahiş ücretler ödediğinin altını çizdi.

“BAKAN SON MODEL BİR MERCEDES’E BİNİYOR. ASGARİ ÜCRETLİ BİR KİŞİ…”

Bakanlığın diş sağlığını “estetik” olarak algıladığını belirten Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:

“SGK’den sorumlu bir bakan son model bir Mercedes’e biniyor ve bunu bir ihtiyaç olarak görüyorsa insanların protez, implant gibi sağlıklı bir dişe erişim hakkı da estetik olarak değerlendirilemez. Asgari ücretli bir kişi, bu tedaviyi almak zorunda kalıyorsa estetik olarak değerlendirilemez. Asgari ücretli ancak hayatında elzem olanı karşılayabilir. Yurttaş, SGK primini ödüyorsa tüm sağlık hizmetlerini de ücretsiz ve nitelikli alması gerekiyor”