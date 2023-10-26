Hastalık hızla yayılıyor. 46 köye giriş ve çıkışlar durduruldu

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde görülen şap hastalığı hızla yayıldığı ifade edildi. Kentte 2 belde, 7 mahalle ve 46 köye geçici olarak hayvan giriş ve çıkışı kısıtlandığı bildirildi.

Zonguldak'ta Süleymanbeyler Köyü’nde şap hastalığı tespit edilen hayvanlar üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından 3 kilometrelik bir alanda koruma önlemi alındı ve Süleymanbeyler, Dedeler, Aydınlar, Güzelyurt ve Pınarcık köyleri karantinaya alındı.Koruma alanının dışında kalan 7 kilometrelik bölgede de gözetim önlemi uygulayan ekipler, Kandilli ve Ormanlı beldeleri ile Kepez, Belen, Belenyenimahalle, Kocaali, Ömerli, Ören ve Uzunçayır mahalleleri ile Alaplısofular, Asarlı, Bakırlık, Ballıca, Bayat, Çayırlı, Çevlik, Çiğdemli, Dağlıca, Danışmentli, Elmacı, Emirali, Esenköy, Gebeköy, Güneşli, Hacıosmanlar, Hacıuslu, Hasankahyalar, Işıklı, İmranlar, Keşkek, Kızılca, Kızılcapınar, Külah, Ortacı, Osmanlar, Ovaköy, Pembeciler, Ramazanlı, Ruşanlar, Soğanlıyörük, Sücüllü, Şamlar, Tepeören, Terziköy, Üçköy, Yalnızçam, Yaraşlıyörük, Yazıcılar, Yunuslu ve Zindancılar köylerinde hayvan giriş ve çıkışlarına geçici süreyle yasak getirildi.

Hastalığın yayılmasını engellemek için şap sönüşüne kadar bu bölgelere küçük ve büyükbaş hayvanların ve hayvansal ürünlerin taşınmasının yasak olduğu bildirildi.