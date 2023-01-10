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Hastalıklardan korunmak isteyenlerin tercihi açıklandı

Eskişehir’de havaların soğumasıyla birlikte hastalıklardan korunmak isteyenler, içeresinde kuşburnundan yabangülüne kadar birçok kurutulmuş bitkinin olduğu bitki çaylarını sıkça tüketildiği bildirildi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 10:44
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Hastalıklardan korunmak isteyenlerin tercihi kış çayı

Hastalıklardan korunmak isteyenlerin tercihi açıklandı
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İHA’nın haberine göre; Ülke gelinde olduğu gibi Eskişehir’de de kış mevsimiyle birlikte soğuyan havalar, insanların hasta olmasına neden olabiliyor. Hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar bağışlıklarını güçlendirdiğine inandığı ürünleri tüketmeye dikkat ediyor. O ürünlerden biri de taze demlenmiş kış çayları. İçerisinde kuşburnu, ceviz kabuğu dağ çiçeği nane kekik ada çayı gibi bitki kuruları olan çaylar vatandaşlarca sıkça tüketiliyor.

“TADI BİRAZ ACI AMA HASTALIKLARA KARŞI ETKİLİ”

Çayı demleyen ve satan bir kafede çalışan Murat Karaal, ürününden bahsetti. Çayın grip başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğine inanıldığının altını çizen Karaal şunları söyledi:

“Grip ve soğuk algınlığı ve boğaz hastalıkları. Tadı biraz acı ama hastalıklara karşı etkili. İçeresinde kuşburnu, ceviz kabuğu, dağ çiçeği, nane, kekik, adaçayı, ıhlamur, yabangülü gibi bitkiler bulunuyor. Bu çay şekersiz tüketilmeli. İçine mümkünse bal atılmalı, tarçın atılmalı ve limon kabuğu ile tüketilmeli. Fincanı 20 liradan satılıyor”

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