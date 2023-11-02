Hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı

Diyarbakır'da çırçır fabrikasında işçi ile ustası arasında yaşanan kavganın ardından hastanede karşılaşan her iki tarafın aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı

İlçede gündüz, bir çırçır fabrikasında isimleri öğrenilemeyen işçi ile ustası arasında kavga çıktı.

Yaralanan 2 kişi, Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akşam saatlerinde hastaneye gelen yaralıların yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle kavga sonlanırken, Celal Aydın hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Yaralılar Diyarbakır ve Batman’dan sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, Celal Aydın’ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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