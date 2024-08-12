Hastane güvenliğine yumruklu saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hastane güvenliğine yumruklu saldırı

Esenyurt’ta özel bir hastanede güvenlik görevlilerine saldırmak isteyen hasta yakını ve görevliler arasında çıkan tartışma yumruklu saldırıya dönüştü. 2 kişi gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastane güvenliğine yumruklu saldırı

Esenyurt'taki olay özel bir hastanede yaşandı. Tedavi gören bir hastanın yakınlarıyla hastanenin güvenlik görevlileri arasında yaşanan tartışma, bir anda alevlendi.

İşte bu andan sonra yumruklar konuşmaya başladı. İddiaya göre hasta yakınları güvenlik görevlilerine yumruklarla saldırdı. Güvenlik görevlilerinin şahıslara karşılık vermesiyle ortalık karıştı. Taraflar birbirlerine yumruk atarken, o anları güvenlik kamerası görüntüledi.
HASTA YAKINLARI GÖZALTINA ALINDI

Hastanede bulunan vatandaşlar ise tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak kavga durdurulamayınca, olay yerine polis çağırıldı. Polis ekipleri güvenlik görevlilerine saldıran hasta yakınlarını gözaltına aldı.

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