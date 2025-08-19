Hastane paylaşımıyla korkuttu! Devrim Özkan ikinci kez bıçak altına yattı

Son olarak Çift Kişilik Oda dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Devrim Özkan paylaşımıyla hayranlarını korkuttu. Özkan hastane odasından son halini paylaştı.

'Rüya', 'Vatanım Sensin', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 'Çift Kişilik Oda', ‘Mavi Mağara’ gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

HAYRANLARINI SAĞLIĞIYLA KORKUTTU

Lucas Torreira ile yaşadığı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Devrim Özkan, sağlığıyla hayranlarını korkuttu.

Böbrek rahatsızlığı yaşayan Devrim Özkan, yapığı paylaşımda ikinci kez ameliyat olduğunu açıkladı.

"2.AMELİYATI OLDUM DAHA İYİ OLACAĞIM"

Devrim Özkan, "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 2.ameliyatı oldum, daha iyi olacağım... Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE AMELİYAT OLMUŞTU

Mayıs ayında da ameliyat olan Özkan, "Bütün aramalarınız ve mesajlarınız için teşekkür ederim. Bir böbrek ameliyatı geçirmek zorunda kaldım. Hayatımda yaşadığın en zor sağlık problemi olabilir. Sağlığınıza çok dikkat edin. Ama toparlıyorum. Herkese cevap veremedim kusura bakmayın. En yakın zamanda eski sağlığıma kavuşmayı umuyorum. İlginiz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

